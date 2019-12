Mancato pagamento dei dipendenti del 118, la Fials scrive all’Asp di Potenza

Il Segretario provinciale della Fials, Giuseppe Costanzo, ha scritto alla direzione generale dell’Asp di Potenza per analizzare il problema del mancato pagamento dell’attività lavorativa in regime di prestazioni aggiuntive svolte dal personale infermieristico del 118 a partire dal mese di gennaio 2019. Ecco, di seguito, il testo della nota: “Per il sindacalista Costanzo è veramente incomprensibile che il personale sia continuamente penalizzato considerando specialmente i sacrifici e la disponibilità dimostrata a coprire turni aggiuntivi. E’ intollerabile che il personale speri nel pagamento delle ore di straordinario, effettuato per carenza di organico, esasperato in quanto vede, senza alcuna giustificabile spiegazione, procrastinato di mese in mese la dovuta e sacrosanta corresponsione economica”. Infine, Costanzo, invita la direzione generale dell’Asp di Potenza a liquidare le ore di prestazioni aggiuntive rese dal personale infermieristico, motivando le cause di tale ritardo.