Malversazione, sequestrati quasi 2 milioni a imprenditori salernitani

La Guardia di Finanza ha accertato oggi la commissione di reati fallimentari da parte di due persone, industriali di Salerno del settore edile e gestione di strutture ricettive. Eseguito sequestro preventivo per 2 milioni di euro. Le indagini hanno accertato che i due imprenditori, il primo liquidatore e il secondo socio ed amministratore di una delle società fallita, beneficiaria di un contributo ministeriale di quasi 2 milioni di euro per un progetto da realizzarsi in collaborazione con un dipartimento universitario, per procurarsi un ingiusto profitto avevano depositato parte dei soldi, attrezzature e beni materiali, in favore delle altre società riconducibili ai due imprenditori. Provata non solo la mancata destinazione dei fondi ricevuti ma anche il reato di malversazione ai danni dello Stato.