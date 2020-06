Maltempo, in arrivo temporali e venti forti al Centro-Sud

Dalla serata di oggi in arrivo venti forti con raffiche di burrasca su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Possibili mareggiate sulle aree esposte. Previste, inoltre, temporali su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione dalla mattina di domani a Basilicata, Puglia e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su settori di Lombardia, Lazio, Molise, Toscana e Campania. L’allerta è invece gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia, su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e sui bacini restanti di Lombardia, Lazio, Toscana, Molise e Campania.