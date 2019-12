Maltempo – Crolla il tetto di una palestra a Lauria, otto feriti.

Lauria (PZ) – L’ondata di maltempo di ieri ha provocato il crollo del tetto di una palestra a Lauria, in provincia di Potenza, a causa di una tromba d’aria. Otto persone sono rimaste ferite, di cui una ragazza 28enne in modo grave. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. La giovane di 28 anni è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lagonegro. Altri due feriti, uno dei quali 15enne, sono stati trasportati all’ospedale San Carlo di Potenza. Le altre persone coinvolte non sarebbero in condizoni preoccupanti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona del PalaAlberti, dopo che una tromba d’aria ha divelto parte del tetto facendolo precipitare sul capannone dove si stavano allenando dei giovani. Nel frattempo, Il sindaco, Angelo Lamboglia, ha reso noto di aver attivato il Coc (Centro operativo comunale). I vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri, sono al lavoro per liberare le strade da alberi caduti a causa del forte vento. Segnalati danni anche in altri comuni lucani.