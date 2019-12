Maltempo, riunito il Coc a Salerno, evacuata una famiglia

Si è riunito nel pomeriggio al Palazzo di Città di Salerno il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio delle criticità determinate dal maltempo che ha colpito la città nella giornata odierna. Alla riunione hanno preso parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, assessori e consiglieri comunali, agenti della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Frane vengono segnalate in diverse zone dei quartieri collinari della città. La più importante in località Casa Manzo, dove è stata evacuata una famiglia. Altri smottamenti si sono avuti a Giovi Bottiglieri e Giovi San Nicola, dove è caduto un palo della illuminazione: sul posto è intervenuto personale dell’ Ente energia elettrica per la rimozione ed il ripristino dell’erogazione. Una frana è avvenuta anche in Viale dei Tigli. Un allagamento ha interessato il quartiere Brignano, dove è intervenuta la “Salerno Sistemi”. In Via Ripa di Sordina è straripato un torrente che ha coinvolto un auto. Altri torrenti e corsi d’acqua cittadini risultano ingrossati, ma restano attualmente sotto il livello di guardia. Sono stati chiusi parchi e ville cittadine, oltre al Cimitero Monumentale. Aperta, ma sotto costante osservazione, la Villa Comunale. I sottopassi, chiusi nella giornata di ieri, sono attualmente tutti aperti (tranne quello di via Limongelli) ma costantemente monitorati. Il Coc è convocato per domani mattina alle 9. a Palazzo di Città.