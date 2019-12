Maltempo a Pontecagnano Faiano (SA), straripa fiume Picentino

Il maltempo sta provocando notevoli disagi nel Salernitano, dove allagamenti e smottamenti si sono avuti in diverse zone del territorio. La situazione più critica si registra in Costiera Amalfitana, dove già venerdì 13 era caduta una grossa frana che ha spezzato in due la statale 163. I carabinieri, considerate le gravi criticità, invitano la cittadinanza a non uscire se non strettamente necessario. A Scala, in zona Lama di Priso, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale. A Pontone, invece, la strada è parzialmente percorribile solo in caso di stretta necessità. Diversi smottamenti si sono avuti anche a Ravello: in località Casa Rossa l’acqua ha scavato i terrazzamenti che sono crollati fino al confine con Minori. Un altro smottamento è avvenuto in prossimità della Galleria Nuova, lungo il tratto di strada che conduce al bivio Ravello-Scala. Problemi anche nella Piana del Sele. A Battipaglia la Protezione civile sta monitorando il livello del fiume Tusciano, mentre via Clarizia è stata chiusa al transito. A Pontecagnano Faiano è straripato il fiume Picentino, provocando l’allagamento di numerosi campi. Frane anche a Montecorvino Rovella dove sono chiuse al traffico la strada provinciale 28/b nel tratto Torello-Rovella e le strade comunali nella frazione San Vito, in località Le Caterine nei pressi del torrente Lama. A Sapri, a causa maltempo, l’amministrazione comunale ha annullato gli eventi in programma nell’ auditorium comunale e la Casa del Buon Pastore, mentre a Salerno oggi e domani non sarà attivato il servizio navette Arechi-Concordia per Luci d’Artista.