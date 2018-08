Maggiori risorse al sud. L’impegno del ministro Lezzi.

“La Calabria, così come tutto il Sud, ha bisogno che la quota ordinaria di investimenti, che attualmente è inferiore al 29%, arrivi al 34%, ovvero alla quota di ripartizione corretta in base alla popolazione”. Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, commenta l’incontro avvenuto a Catanzaro con il presidente Oliverio. “Oggi – aggiunge -ho incontrato il presidente della Regione Calabria e i tecnici regionali, così come ho già fatto in Sicilia e come farò nelle altre Regioni del Sud nelle prossime settimane, per verificare l’attuazione della spesa per i fondi europei, perché alla fine di quest’anno abbiamo una scadenza importante sulla rendicontazione. Alcune di queste regioni sono in ritardo sui tempi, in Calabria ho invece trovato una situazione migliore. Tutti gli investimenti, che vanno dalle strade, alle ferrovie, all’università, alla ricerca, portano lavoro e sviluppo, a beneficio indiretto anche delle piccole imprese dell’artigianato o dell’agroalimentare che nel Sud sono eccellenze”.