Mafia, colletti bianchi e politica. 8 arresti a Palermo.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 8 indagati (6 in carcere e 2 ai domiciliari), ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. L’indagine ha svelato il progetto lanciato da un gruppo di boss della provincia per le elezioni amministrative che avrebbero dovuto tenersi in questi mesi: i mafiosi siciliani puntando a una loro lista civica con tanto di candidato sindaco. L’inchiesta, seguita da un pool di magistrati coordinati dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, costituisce – come riferisce una nota – un’ulteriore fase di un’articolata manovra investigativa condotta dal Nucleo Investigativo di Palermo sul mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte Mezzagno che ha consentito di comprovare la perdurante operatività di quell’articolazione di Cosa nostra. Alcuni degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini erano già confluiti nel provvedimento di fermo d’indiziato di delitto emesso dalla DDA di Palermo ed eseguito il 4 dicembre 2018 – operazione “Cupola 2.0” – con la quale era stata smantellata la nuova commissione provinciale di cosa nostra palermitana, che si era riunita per la prima volta il 29 maggio 2018. In quel contesto erano state già tratte in arresto 19 persone ritenute appartenenti al mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte Mezzagno, tra cui Bisconti Filippo Salvatore e Sciarabba Salvatore, co-reggenti del mandamento mafioso, Sucato Vincenzo, reggente della famiglia mafiosa di Misilmeri, e Polizzi Stefano, reggente della famiglia mafiosa di Bolognetta.