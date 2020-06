Lutto nella politica salernitana per la scomparsa di Rocco Giuliano, sindaco di Polla.

Polla (SA) – Lutto nella politica salernitana. Ieri a 75 anni, tutti dediti alla politica è morto Rocco Giuliano, sindaco di Polla. Era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Socialista da sempre, nel 2018 era stato eletto sindaco di Polla per la quarta volta. Negli ultimi anni aveva ricoperto anche l’incarico di consigliere provinciale. Cordoglio da tutto il mondo politico salernitano e dai sindaci del Vallo di Diano. «La dipartita del sindaco Rocco Giuliano provoca un forte dolore a tutti noi. Alla sua comunità di Polla e a tutti i socialisti». Questo il messaggio di cordoglio del segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio. «Lo incontrai poco prima del lockdown per mettere a punto alcuni provvedimenti per il centro sportivo meridionale di San Rufo, voluto e realizzato tanti anni fa proprio dai socialisti del Vallo di diano. Nei 20 anni in cui ha guidato la sua comunità da sindaco è sempre stato un punto di riferimento per tutto il territorio. Se ne va una bella persona. Un socialista». Cordoglio espresso anche dal sindaco di Salerno, Enzo Napoli. «Ai familiari ed amici giunga l’umana solidarietà per la perdita di un uomo buono e generoso che tanto si è impegnato, nell’attività privata e nei numerosi incarichi pubblici, per il progresso della sua terra».