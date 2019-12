Lutto nel Vallo di Diano, è venuto a mancare il dottore Antonio Calandriello

Sassano (SA) – E’ venuto a mancare, nella notte, il dottore Antonio Calandriello. Affermato e conosciuto medico per anni dirigente dell’Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, il dottore Calandriello ha combattuto per anni con determinazione contro una grave malattia che purtroppo l’ha portato via, precocemente a soli 68 anni. Impegnato anche nella politica del Vallo di Diano ha ricoperto la crica di Consigliere della Provincia di Salerno e del Comune di Sassano, suo paese di origine anche se da anni viveva a Sala Consilina. La nostra redazione esprime il più profondo cordoglio alla famiglia.