L’uomo più ricco del mondo? Jeff Bezos fondatore di Amazon

Per il secondo anno consecutivo, Jeff Bezos è la persona più ricca del mondo. Il patrimonio del fondatore di Amazon, 55 anni, è aumentato di 19 miliardi in un anno, raggiungendo i 131 miliardi di dollari. Alle sue spalle si confermano Bill Gates, il cofondatore di Microsoft, con 96,5 miliardi di dollari (in rialzo dai 90 miliardi di un anno fa), e Warren Buffett, con 82,5 miliardi di dollari. Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell’omonimo gruppo, è il primo italiano, al 39esimo posto in classifica, con 22,4 miliardi di dollari. Per la seconda volta in un decennio, il numero di miliardari e il loro patrimonio totale sono diminuiti: ci sono 2.153 miliardari, 55 in meno rispetto a un anno fa; il 46% de miliardari ha oggi un patrimonio inferiore a dodici mesi fa, per un totale di 8.700 miliardi, 400 miliardi in meno del 2018.