L’ultimo saluto a Rocco e l’ultimo saluto alla decenza.

Gente in silenzio, distante, in attesa. Sindaci, autorità, sfilano commossi, indossando la mascherina che gli copre il volto e mitiga anche la commozione. I garofani rossi sul feretro. La moglie, la figlia, il figlio. Gli amici di sempre, i giornalisti. Ieri l’ultimo saluto a Rocco, per molti zio Rocco; per alcuni Giuliano. Per tutti il sindaco di Polla. Tante le parole commoventi pronunciate per salutare un amministratore locale che piaccia o meno ha segnato la storia della comunità di Polla e quella del comprensorio Vallo di Diano. Il volto tirato del vice sindaco, Massimo Loviso, suo malgrado cerimoniere di questa particolare celebrazione. Il silenzio del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. A pensarci bene, forse è proprio così che se ne sarebbe voluto andare Rocco. Tutti i socialisti del salernitano, insieme per una volta, riuniti da Rocco, a ripercorrere i tempi che furono. Soprattutto i suoi concittadini, fuori in attesa, per tributargli l’ultimo applauso. E’ il 2 giugno, Festa della Repubblica. Contemporaneamente, a Roma, va in scena un altro commiato, quello del rispetto delle norme, delle regole, che sono alla base di una democrazia matura, una Repubblica. La manifestazione inopportuna del centrodestra, con assembramenti, selfie, strette di mano, abbracci, è uno schiaffo in faccia al significato profondo di dovere civico. la compostezza della comunità di Polla, una cittadina del basso salernitano che saluta il suo sindaco, per l’ultima volta, certamente non come meritava, schiaffeggiata ed oltraggiata dall’irresponsabilità di altri uomini delle istituzioni, rappresentanti di quella politica che dovrebbe essere il nobile servizio alla comunità. Neppure un abbraccio ai figli, alla moglie di Rocco. Neppure un abbraccio tra sindaci, colleghi, tra quella gente consapevole che quel feretro rappresenta un simbolo di vita dedita alla politica, alla comunità, ad un’ideale. Mentre i segretari nazionali di tre forze politiche di destra, stringono mani, incuranti delle norme di distanziamento per l’emergenza Covid, si godono la presenza di una massa di persone che hanno superato il concetto democratico di rispetto delle regole, un altro segretario nazionale di Partito, quello del PSI, piange in silenzio la dipartita di un uomo delle istituzioni, un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica. Lacrime, applausi e saluti solenni a Polla. Schiamazzi, grida, slogan a Roma. Il 2 giugno della Repubblica. L’ultimo saluto ad un uomo che con il suo agire, per oltre 40 anni, ha segnato la politica del fare. Ma anche l’ultimo saluto alla decenza del fare istituzionale nel rappresentare un popolo che merita altro; ben altro.