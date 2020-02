“Lucani insigni”, ecco tutti i premiati

Stephen Antony Briganti, Marcello D’Amelio, Liliana Dell’Osso, Nicola Lerra, Maria Rosaria Marsico, Pasquale Menchise, Donato Nitti e Francesca Viggiano sono i vincitori del premio “Lucani insigni”, istituito con la legge regionale numero 18 del 2005. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’assemblea lucana, specificando che “con tale riconoscimento il Consiglio regionale della Basilicata premia personalità lucane e straniere, residenti in Italia o all’estero che si sono distinte per meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e personalità impegnate nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana”. Il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, ha espresso il suo “più vivo compiacimento per l’alto profilo delle candidature dei nostri corregionali”.