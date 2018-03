Lucana Film Commission, via libera dalla Commissione al piano 2018

Potenza – Via libera al piano annuale delle attività della fondazione “Lucana film commission” per il 2018 da parte della seconda Commissione consiliare (Bilancio e Programmazione), presieduta da Giannino Romaniello (Gm). Hanno espresso parere favorevole i consiglieri Giuzio, Polese, Bochicchio e Pace; si sono astenuti i consiglieri Romaniello e Benedetto; voto contrario del consigliere Leggieri. Un milione e trecentoquarantamila euro i fondi previsti in entrata e altrettanti in uscita (bilancio di previsione 2018). Novecentoquarantamila euro è il contributo della Regione Basilicata, 100 mila euro è l’apporto annuale dei soci e 200 mila euro sono le somme che provengono dagli avanzi di gestione.