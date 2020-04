Lockdown. Ci vuole calma, prudenza e pazienza.

L’Italia si ferma fino al 3 maggio, è necessario ed anche giusto. Gli esperti hanno confermato che la curva dei contagi sta rallentando in Italia ma non possiamo passare da un lockdown a liberalizzare tutte le attività, deve essere un passaggio graduale. E’ necessario che sia così. Se il trend verrà confermato il governo potrebbe iniziare ad allentare alcune misure già dalla fine di questo mese. Non è semplice la decisione che il premier Giuseppe Conte dovrà assumere, anche perchè le pressioni sul tema sono molteplici. Conte intanto si sta muovendo secondo la linea della cosiddetta ‘fase due’ che prevede un periodo che servirà ad allentare le misure restrittive di contenimento al contagio. Dunque dopo il 13 aprile potrebbero aprire alcune attività. Per esempio quelle legate al manifatturiero, alla meccanica, alla farmaceutica, alla filiera agroalimentare. Possibile che si alzeranno le saracinesche di alcuni esercizi commerciali (ad esempio cartolibrerie) ma la ‘lista’ completa verrà stilata nelle prossime ore. Gli italiani in ogni caso dovranno aspettare maggio per uscire dall’isolamento, forse. E anche per il dopo sarà necessario rispettare alcune regole come il distanziamento sociale. E’ necessario e prudente non abbassare la guardia. Soprattutto in queste festività pasquali. In queste ore verranno intensificati i controlli sulle strade e sulle autostrade. Per evitare che qualcuno possa pensare a scampagnate o eventualmente a raggiungere case di proprietà al mare o in campagna. Occorre forse ricordare che ieri sono saliti a 143.626 il numero dei casi totali di coronavirus in Italia. In un giorno si registrano 4.204 casi in più: un nuovo aumento dunque, dopo un inizio settimana caratterizzato da un calo sensibile. Mercoledì erano stati + 3.836, martedì +3.039. Torna a salire anche il numero dei decessi, 610 giovedì contro i 542 di mercoledì, portando il totale a 18.279. Sono 1.979 i guariti in più (ieri 2.099), 28.470 in totale. Le persone attualmente positive sono aumentate di 1.615 unità (mercoledì di 1.195), portando il totale a 96.877. Dunque, ci vuole calma, prudenza e pazienza.