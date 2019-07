Lo Spread Btp-Bund apre a 197 punti.

Avvio di giornata senza sensibili variazioni per lo spread tra Btp e Bund tedesco che segna 197 punti (196 ieri sera). Il rendimento del titolo decennale italiano sale all’ 1,58% Euro poco mosso in avvio di giornata. La moneta unica europea viene scambiata a 1,1138 dollari (contro 1,1143 di venerdì dopo la chiusura di Wall Street). Rispetto allo yen l’euro scambia a 120,9. Forte intonazione per le quotazioni dell’oro ora poco variate dopo la crescita dei giorni scorsi. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.425 dollari l’oncia. Il metallo prezioso aveva segnato ieri un aumento dello 0,6% e venerdì dello 0,3%. Quotazioni del petrolio in aumento in vista del tagli dei tassi da parte della Fed: i contratti sul greggio Wti con scadenza a settembre guadagnano 28 centesimi a 57,15 dollari al barile. Il Brent guadagna 31 centesimi a 64,02 dollari al barile. Borsa asiatiche in rialzo dopo la riunione della Banca centrale del Giappone (Boj) che ha rivisto al ribasso le stime sull’inflazione e sul Pil, lasciando invariata la politica monetaria ultra espansiva. L’attenzione si concentra ora sulle prossime decisioni della Fed sui tassi d’interesse e sui colloqui tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Archivia la seduta in positivo Tokyo (+0,4%). Sul versante valutario lo yen si deprezza al cambio con il dollaro a 108,96, e poco sotto i 121 sull’euro. A contrattazione ancora aperta sono in rialzo Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,6%), Hong Kong (+0,3%), Seul (+0,5%). Piatta Seul (-0,05%).

Sul fronte macroeconomico previsti per i dati sul Pil della Francia e la fiducia industria e dei consumatori dall’Eurozona. Dagli Usa in arrivo l’indice sui redditi personali e le spese al consumo.