Lo Spread Btp-Bund a 199 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi segna all’avvio della mattinata 199 punti base. In attesa del secondo round di consultazioni domani al Quirinale per la formazione di un nuovo governo, il tasso di rendimento del decennale italiano è all’1,3%. Alle 10.00 è atteso il dato sull’Ifo di agosto, l’indice che misura la fiducia delle imprese in Germania. La Borsa di Milano apre piatta con l’indice Ftse Mib (+0,04%) a 20.482 punti. La guerra dei dazi tra Usa e Cina scatena la corsa all’oro. Il metallo prezioso con consegna immediata è arrivato a 1.555,07 dollari l’oncia, toccando – con un guadagno dell’1,8% – il massimo dal 2013. Le quotazioni sono poi leggermente ripiegate e viaggiano ora intorno a 1.545 dollari. L’euro è sostanzialmente stabile nei confronti di dollaro e yen nei primi scambi della mattinata. La moneta unica vale 1,1146 dollari (contro 1,1140 dollari raggiunti dopo la chiusura di Wall Street di venerdì sera) e 117,37 yen.