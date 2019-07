Lo Spread Btp-Bund a 185 punti base

Lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo in apertura dei mercati a 185 punti. Il tasso di rendimento per il titolo decennale italiano scende all’1,54%. Quotazioni dell’euro in lieve calo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica europea è scambiata a 1,1259 sul dollaro (1,1278 ieri sera dopo la chiusura di Wall street). Quotazioni in leggero rialzo invece nei confronti dello yen a 121,22. Quotazioni dell’oro in lieve calo dopo il picco della vigilia ma sempre sui massimi degli ultimi sei anni: il lingotto con consegna immediata sui mercati asiatici cede lo 0,5% a 1.438 dollari l’oncia. Tornano a salire le quotazioni del petrolio sull’onda delle tensioni tra Iran e Usa che tornano a crescere dopo l’abbattimento di un drone da parte degli Stati Uniti. I contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto guadagnano 91 centesimi a 56,2i dollari al barile. Il Brent guadagna 1,26 dollari a 63,19 dollari . Le Borse asiatiche in rimbalzo con i listini che archiviano la settimana in rialzo dopo tre sedute in rosso. Tra gli investitori arriva l’ottimismo in vista delle prossime mosse della Fed sui tassi d’interesse e sugli esiti delle trimestrali. Sullo sfondo resta sempre l’incertezza sui rapporti tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. In forte rialzo Tokyo (+2%). Sui mercati valutari lo yen si deprezza lievemente sul dollaro, a un livello di 107,60, e a 121,20 sull’euro. In rialzo anche la Cina con Shanghai (+0,75%) e Shenzhen (+0,68%). In positivo Hong Kong (+1,1%) e Seul (+1,35%) mentre Mumbai è in calo (-0,88%). Dal punto di vista macroeconomico in arrivo i dati della bilancia partire correnti dell’Eurozona, l’indebitamento del settore pubblico del Regno Unito e l’indice di fiducia dei consumatori dagli Stati Uniti.