Lo Spread apre in calo a 142 punti

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 142 punti contro i 144 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari allo 0,9%. Euro poco mosso all’avvio di giornata. La moneta unica segna 1,1022 (+0,1%) dollari. In Asia, dove Tokyo è chiusa per festività, lo yen si indebolisce a 107,7 (-0,1%). Prezzo dell’oro stabile. In Asia le quotazioni del metallo con consegna immediata segnano quota 1515 dollari l’oncia (-0,07%). Le forti tensioni fra Usa e Iran per l’attacco agli impianti petroliferi in Arabia Saudita, attribuito a Teheran che nega, fanno balzare il prezzo del greggio in apertura. Il Wti del Texas avanza dell’1% a 58,75 dollari mentre il Brent del Mare del Nord riguadagna la soglia dei 65 dollari (+1,2%). Le Borse asiatiche sono in calo appesantite dalla Cina. I mercati risentono del crollo delle esportazioni della Corea del Sud e delle incertezze sull’esito delle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Si guarda anche a Hong Kong dopo il sedicesimo weekend consecutivo di proteste antigovernative e scontri con la polizia. Chiusa la Borsa di Tokyo per festività. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Shanghai (-1,4%), Shenzhen (-1,5%) e Hong Kong (-0,7%). Piatta Seul (-0,02%) mentre corre l’India con l’indice Sensex che guadagna il 3,2%. Sul versante macroeconomico in arrivo l’indice Pmi manifatturiero dell’Eurozona e di Francia, Germania e Stati Uniti. Nel pomeriggio atteso l’intervento del presidente della Bce Mario Draghi.