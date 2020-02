ll presidente di Confindustria Boccia in Camera di Commercio a Napoli

La Camera di Commercio di Napoli è stata ieri sede di un incontro di alto spessore politico tra Ciro Fiola, presidente dell’ente camerale, terzo in Italia per numero di imprese, e Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria. Alla riunione hanno preso parte Fabrizio Luongo, vicepresidente vicario del Palazzo della Borsa e Mariano Bruno, consulente strategico del numero uno di viale dell’Astronomia, artefici dell’incontro. I due vertici si sono confrontati, in un colloquio intenso durato 40 minuti, su grandi temi, quali: valorizzazione dell’imprenditoria territoriale, ritorno all’associazionismo, Brexit e Coronavirus. Poche battute, ma di forte impatto, quelle del presidente Boccia: “In bocca al lupo a Ciro Fiola, anche per il ruolo di neo presidente di Unioncamere Campania, organismo delle Camere di Commercio che a livello nazionale esprime quale vicepresidente il confindustriale Andrea Prete”. Grande soddisfazione anche di Fiola per la visita di Boccia: “Un proficuo scambio di idee che varrà da sprone per il futuro, certi che il passo intrapreso inizia a ricevere importanti apprezzamenti”.