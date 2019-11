L’Italia ritira i soldati impegnati nella missione Active Fence

L’Italia ha disposto il rientro dei soldati impegnati nel Sud della Turchia nella missione Active Fence, comunicandolo alla Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella sua informativa sulla Siria in Senato, mercoledì 30 ottobre, spiegando che “conflitti sanguinosi come quello in Siria non possano essere risolti ricorrendo a un uso di forza ulteriore”. Di Maio spiega che “abbiamo denunciato da subito che l’offensiva della Turchia rischia di compromettere gli sforzi compiuti nell’azione anti-Daesh e di pregiudicare i risultati ottenuti dalla coalizione in questi anni nell’eliminare la minaccia del califfato”. A proposito del pericolo Isis, Di Maio ha spiegato che “la morte di Al Baghdadi è un passo in avanti per neutralizzare la minaccia terroristica, che resta comunque molto grave e attuale”. Alle forze curde invece “va tutta la nostra riconoscenza. Abbiamo intensificato il dialogo con i nostri partner per richiamare la responsabilità di tutti i paesi coinvolti nella lotta al terrorismo”. Il ministro degli Esteri ha assicurato che “l’Italia continuerà a dare assistenza umanitaria in tutta la Siria, riteniamo fondamentale mantenere il dialogo con il governo turco per favorire una descalation basandoci sul lavoro della diplomazia”. Una tregua è arrivata per ora con l’accordo tra Russia e Turchia, ma Di Maio non sembra convinto. “Ogni sviluppo che ponga fine agli scontri armati è da accogliere, ma ci sono alcuni punti interrogativi che ci poniamo rispetto ai contenuti dell’intesa tra Ankara e Mosca. Serve una cessazione definitiva delle ostilità, al ritiro delle forze armate turche dalla Siria, al pieno rispetto del diritto”.