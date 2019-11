L’Italia prima in Europa per numero di incendi nel 2018

È stata pubblicata dalla Commissione europea la relazione annuale sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Secondo il rapporto, l’anno scorso gli incendi hanno distrutto quasi 178.000 ettari di foreste e terreni nell’UE. Nonostante l’area colpita sia meno di un sesto di quanto bruciò nel 2017, aumenta il numero di paesi che hanno subito grandi incendi. Il maggior numero di incendi di 30 ettari o più è stato mappato dal sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi in Italia (147 incendi, 14.649 ettari andati in fumo), seguita dalla Spagna (104 incendi, 12.793 ettari bruciati), il Portogallo (86 incendi, 37.357 ettari bruciati), il Regno Unito (79 incendi, 18.032 bruciati) e la Svezia (74 f bruciata), 21.605 ha bruciati). Nonostante una superficie complessiva più piccola bruciata rispetto agli anni precedenti, per la maggior parte dell’estate ci sono state temperature superiori alla media, creando le condizioni che hanno contribuito all’accensione e alla diffusione degli incendi boschivi, causando elevate perdite economiche e ambientali. Nel 2018 il meccanismo di protezione civile dell’UE è stato attivato cinque volte per rispondere agli incendi boschivi in Europa: in Svezia, Grecia, Lettonia e Portogallo, mobilitando 15 aerei, 6 elicotteri e oltre 400 vigili del fuoco, con l’Unione europea che ha finanziato 1,6 milioni di euro in costi di trasporto per portare sostegno ai paesi colpiti. Su richiesta degli Stati membri, inoltre, la UE ha prodotto 139 mappe satellitari Copernicus sugli incendi boschivi.