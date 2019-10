L’Istat: “Matera dovrebbe incoraggiare le visite verso l’interno del territorio”

Nell’anno in cui Matera è la Capitale europea della cultura 2019, l’Istat ha presentato “una integrazione di dati ufficiali e pubblici sul patrimonio culturale e sul turismo della Basilicata”: la Città dei Sassi “emerge come un vero e proprio polo di attrazione, dal quale – è scritto in un comunicato diffuso dall’Istituto di statistica – si potrebbero meglio incoraggiare le visite verso l’interno del territorio regionale”. Stamani i dati sono stati illustrati nel corso di un convegno nella sede dell’Università della Basilicata.