L’Iran chiede 15 miliardi per attenersi all’accordo sul nucleare

Hassan Rohani ha ordinato di abbandonare qualunque limitazione alla ricerca e allo sviluppo nucleare da parte dell’Iran. Lo ha annunciato lo stesso presidente della Repubblica islamica. “L’organizzazione dell’energia atomica [iraniana] riceve l’ordine di prendere tutte le misure necessarie in termini di ricerca e sviluppo e abbandonare tutti gli impegni in atto in questo settore”, ha detto Rohani. Il presidente ha presentato la “terza fase” del piano per ridurre gli impegni nucleari dell’Iran. L’Iran tornerà a attenersi “totalmente” ai vincoli che gli impone l’accordo nucleare del 2015 se incasserà 15 miliardi di dollari dalle vendite del suo petrolio “nell’arco di 4 mesi”. E’ quanto ha detto un portavoce del governo di Teheran. Nei giorni scorsi la Francia aveva offerto a Teheran linee di credito per un valore appunto di 15 miliardi di dollari sulle sue esportazione di greggio fino alla fine dell’anno in corso in cambio del ritorno dell’Iran ad attenersi alla completa applicazione della storica intesa nucleare siglata con le grandi potenze mondiali; una offerta condizionata tuttavia dall’approvazione di Washington che si è ritirata dall’accordo. “Il nostro ritorno a un completo rispetto dell’accordo nucleare è soggetto all’ottenimento di 15 miliardi di dollari nell’arco di quattro mesi, e se questo non avviene il processo di ridurre gli impegni dell’Iran (rispetto l’accordo) proseguirà”, ha detto il portavoce del governo Abbas Araqchi.