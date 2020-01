L’Inter affonda il Napoli e aggancia la Juventus

Nuovo anno, vecchia classifica. I risultati del diciottesimo turno di Serie A non hanno prodotto cambiamenti in testa alla classifica. Al primo posto, infatti, ci sono ancora la Juventus e l’Inter, appaiate a quota 45, a +6 sulla Lazio, che deve recuperare la sfida contro l’Hellas Verona. Nel dettaglio i bianconeri, hanno rifilato un 4-0 al Cagliari, grazie alla prima tripletta in Serie A di Cristiano Ronaldo e alla rete di Higuain, subentrato nella ripresa al posto di Dybala. I nerazzurri, invece, hanno trionfato 3-1 al San Paolo contro il Napoli. Il successo nel capoluogo campano, dove la Beneamata non vinceva dal 1997, porta la firma del solito duo: Romelu Lukaku, autore di una doppietta e Lautaro Martinez. La rete degli azzurri, invece, è stata realizzata da Milik. Gli uomini di Conte sono stati abili a concretizzare le occasioni nate dagli errori degli avversari. Circostanza che si è verificata in tutte le azioni in cui sono stati siglate le reti. Per il resto hanno saputo gestire al meglio la sfida, concedendo molto poco ai partenopei, ovvero qualche tiro dalla distanza e li hanno colpiti nel suo momento migliore, quando è arrivato il 3-1. Antonio Conte, ha centrato la sua 100 vittoria da allenatore in Serie A dopo 145 presenze e diventa il tecnico che ha impiegato meno tempo a raggiungere questo traguardo tra quelli che l’hanno centrato nell’era dei tre punti (dal 1994 al 1995). Il record, inoltre, coincide con il primo successo personale del tecnico leccese al San Paolo. Successo in trasferta anche per la Lazio, che ha vinto in rimonta 2-1 contro il Brescia. Anche in questo caso sono stati protagonisti due attaccanti. La doppietta di Ciro Immobile ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Mario Balotelli. Cade la Roma, sconfitta in casa 2-0 dal Torino, trascinato dal suo capitano Andrea Belotti, che firma entrambe le reti. Ecco gli altri risultati: Spal – Hellas Verona 0-2, Genoa – Sassuolo 2-1, Bologna – Fiorentina 1-1, Atalanta – Parma 5-0, Milan – Sampdoria 0-0 e Lecce – Udinese 0-1.