L’iniziativa – Tre appuntamenti con il progetto “Sostegno Antiviolenza Rete Attiva”

Il progetto “Sostegno Antiviolenza Rete Attiva”, finanziato da Fondazione con il Sud, mira a rafforzare le azioni di contrasto, di prevenzione e di emersione del fenomeno della violenza di genere nei Comuni dei Piani Sociali di Zona S9 e S10 della provincia di Salerno garantendo alle donne che vi abitano percorsi efficaci di autonomia e di uscita dalla violenza. Nell’ambito del progetto S.A.R.A. sono previste azioni di prevenzione per promuovere il diritto di salute delle donne tramite sessioni informative e percorsi di screening. Le sessioni prevedono la collaborazione degli specialisti del Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina – Polla Via A. De Marsico (ex tribunale) – Sala Consilina. Sono previsti tre incontri di sessioni informative per la salute delle donne e si terranno presso la sala convegni del suddetto distretto dalle ore 10.30 alle 13.00. La prima giornata che si terrà giovedì 27 giugno 2019 riguarderà la Medicina di Genere e la prevenzione di patologie femminili. Interverranno: Claudio Mondelli (direttore del Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina – Polla), Elisa Ercoli (Presidente della Associazione Differenza Donna ong), Angela Ostuni (ricercatrice di Biochimica Clinica del Dipartimento di Scienze dell’Università della Basilicata, La salute e la medicina di Genere), Bruna Rotunno (medico di base, esperienze cliniche prevenzione patologie femminili e Gaetana Esposito (Presidente della Consulta delle amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro). Seguiranno il dibattito e la conclusione dei lavori.