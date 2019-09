L’iniziativa – Il 21 settembre l’inaugurazione di “Rapone Avventura”

E’ prevista per sabato, 21 settembre, in località “Fontanelle” di Rapone (Potenza), l’inaugurazione di “Rapone Avventura”, una “nuova attrazione” che si aggiunge al museo multimediale “C’era una volta” e ai percorsi delle fiabe nel centro abitato: lo ha annunciato il sindaco, Felicetta Lorenzo. Il parco, “oltre a disporre di un rifugio attrezzato e ad aree pic-nic, è dotato di un’area dedicata ai più piccoli, con un proprio parco avventura e giochi. Non mancano i percorsi in elevazione di difficoltà facile, media e difficile”. E’ stata realizzata “all’interno anche un’area dedicata al soft air, un’attività ludico sportiva in cui vengono simulate azioni militari non violente con air soft gun, munizioni ad aria compressa”. Il parco può essere visitato seguendo un “sentiero ad anello che è anche un percorso didattico sulla flora e fauna dei boschi del territorio. L’opera è stata finanziata interamente con fondi ministeriali del Patto Territoriale ‘Basilicata Nord-Occidentale’. Il parco avventura verrà poi gestito attraverso un bando già in fase di lavorazione da parte degli uffici comunali. Resteranno a fruizione sempre libera le aree dedicate ai bambini ed i percorsi”. Lorenzo ha spiegato che “il progetto di questo parco avventura si inserisce nel progetto ‘Rapone Paese delle Fiabe’ e fa da apripista a quello più ampio del Bosco delle Fiabe, dove ogni albero prende vita e ci guarda”.