L’iniziativa, ecco gli appuntamenti con la rassegna “Salerno Città d’Arte 2019”

Continua con successo a Salerno, fino al 14 dicembre, presso l’Arco Catalano di Palazzo Pinto, la rassegna “Salerno Città d’Arte 2019”, in collaborazione con la Provincia di Salerno. Curatrice la giornalista e storico dell’arte Maria Rosaria Voccia, allestimento su progetto dell’architetto Pasquale Cicalese. Si è conclusa nei giorni scorsi la prima parte “Arte in viaggio nel Regno delle due Sicilie” e si aperta, la sezione dedicata alla fotografia “Scatti d’Autore” che durerà fino al 27 ottobre. La manifestazione ha per tema il “Mediterraneo”, punto di incontro tra popoli di varie etnie, via per raggiungere nuove mete e nuovi orizzonti, percorso di scambi culturali. Gli artisti coinvolti appartengono a vari generi, pittura, scultura, installazione, ceramica, fotografia, grafica. La sezione Scatti d’Autore, in corso, coinvolge i fotografi Lello Cicalese, Giuseppe Cucco, Anna De Rosa, Eleonora Del Brocco, Concetta Marrocoli, Pasquale Mastroroberto, Stella Tundo. Le opere in esposizione sono notevoli, ogni autore ha colto in uno scatto la magia di un’emozione legata al Mediterraneo ed ai suoi popoli e tradizioni. Durante l’iter espositivo sono previste anche performance poetiche e musicali. Progettati workshop per le scuole medie e superiori, un’occasione interessante per avvicinare anche i giovani all’arte. La rassegna prevede ancora la sezione “Ritratti/Portraits” dal 9 al 16 novembre e “10 x 10 Pocket Art” dal 7 al 14 dicembre. Tutti gli aggiornamenti e le notizie relative sono al sito www.salerno.it. Gli orari di apertura per la visita all’esposizione sono dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 dal lunedì al sabato.