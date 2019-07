Libri – Rush finale dell’Estate Letteraria Ebolitana con “As-salamu ‘alaykum”

Eboli (SA) – Nell’incantevole scenario del giardino di Palazzo Vacca De Dominicis, salita San Lorenzo, nel centro storico di Eboli, domenica 28 luglio, alle ore 19:30, ultimo appuntamento della rassegna letteraria “DiVini Libri Estate, Chiacchierata con l’Autore”, organizzata da Promozione Eventi Territorio di Raffaele Agresti, con il patrocinio del Comune di Eboli e la collaborazione dei media parteners “IL Saggio”, “Radio Power Italia”, “Luoghi d’Autore” il Magazine del turismo Letterario e “Società Agricola Campana srl”, cooperativa agricola produttrice del Teone, aglianico IGP. Sarà presentato il libro “As-salamu ‘alaykum. La pace sia con te, con tutti coloro che ogni giorno lavorano per la pace. Diario di un giornalista embedded tra Afghanistan, Kosovo e Libano”, di Lorenzo Peluso. Giornalista collaboratore de il “Corriere del Mezzogiorno” e amante della fotografia, Peluso racconta le sue esperienze “embedded” al seguito delle missioni militari italiane in teatri di guerra quali Afghanistan, Libano e Kosovo. La sua testimonianza mette in luce il contributo delle truppe italiane alle popolazioni locali, con difesa e promozione dei diritti civili e supporto nella formazione di una sovrastruttura solida, per uno stato di pace duraturo. Una testimonianza che riporta le parole dei soldati, le voci delle donne afghane, i volti di bambini kosovari e libanesi: la speranza di un mondo e un futuro migliore è nelle mani di quegli stessi ragazzini sorridenti che posano nelle fotografie. Saranno presenti l’assessore al Centro Storico, Ennio Ginetti; l’assessore alla Cultura, Angela Lamonica. Introdurrà Ornella Trotta, Direttore de “I Fatti” e chiacchiererà con l’autore Antonio Manzo, direttore de “La Città”. I soci de “Il Saggio” leggeranno alcuni brani tratti dal libro. Al termine si potrà degustare un ottimo Teone offerto dalla Società Agricola Campana.