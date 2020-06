Libia – Stoltenberg: oggi e domani al vertice Nato

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si attende una discussione sulla crisi in Libia durante il vertice dei ministri della Difesa dei Paesi Nato, oggi e domani a Bruxelles, nonostante l’argomento non sia all’ordine del giorno, “perché quanto accade lì ha un grande impatto sull’Alleanza”. “La situazione in Libia è difficile e pericolosa. La Nato è profondamente preoccupata”, ha detto Stoltenberg, facendo riferimento alla “scoperta di fosse comuni”. Ribadendo la convinzione che non vi sia spazio per una soluzione militare del conflitto nel Paese nordafricano, Stoltenberg ha inoltre espresso preoccupazione per “l’aumento della presenza russa nel Mediterraneo, in Libia e in Siria”. “Dobbiamo monitorare la situazione da vicino”, ha insistito. Interpellato dall’agenzia di stampa turca Anadolu, il segretario generale ha dichiarato che “la situazione in Libia rimane estremamente difficile, pericolosa”, esprimendo quindi “profonda preoccupazione” riguardo alle notizie sulle fosse comuni a Tarhuna e aderendo “all’appello Onu per un’indagine”.