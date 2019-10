Libia, la Commissione stanzia 2 milioni in assistenza umanitaria

– La Commissione europea ha annunciato lunedì 21 ottobre aiuti umanitari supplementari per 2 milioni di euro a sostegno delle persone che soffrono per il conflitto in corso in Libia. È quanto si legge in una nota, in cui si sottolinea che l’assistenza riguarderà i servizi sanitari di emergenza, gli aiuti alimentari, il sostegno alla sussistenza e i servizi di protezione. “L’UE è determinata a dare aiuto alle persone più vulnerabili in Libia, che soffrono ormai da anni per il conflitto. Questi finanziamenti supplementari aiuteranno i partner con cui collaboriamo per l’assistenza umanitaria a continuare a fornire aiuti in zone difficili da raggiungere. È fondamentale che le parti coinvolte nel conflitto rispettino il diritto umanitario internazionale e consentano agli operatori umanitari un accesso completo per aiutare i bisognosi e salvare vite umane”, ha dichiarato il commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides. I finanziamenti di Bruxelles – precisa la nota – saranno attentamente monitorati ed erogati tramite organizzazioni non governative internazionali e il Comitato internazionale della Croce Rossa. Dal 2014 l’Unione europea ha stanziato oltre 46 milioni di euro di aiuti umanitari per rispondere alle esigenze più urgenti in Libia: il fondo di aiuti umanitari da parte di Bruxelles ammontava a 9 milioni di euro nel 2018 e a 8 milioni di euro nel 2019. L’UE – prosegue la nota – ha inoltre stanziato circa 367,7 milioni di euro per la componente “Africa settentrionale” del Fondo fiduciario di emergenza per l’Africa e assistenza bilaterale per la protezione e l’assistenza a migranti, rifugiati e persone sfollate all’interno del loro paese.