L’Europa premia 408 ricercatori: 18 lavorano in italia

Sono 408 i ricercatori all’inizio della loro carriera che riceveranno sovvenzioni dal Consiglio europeo della ricerca: l’ambizioso finanziamento aiuterà à i singoli studiosi a costruire i propri team e a condurre ricerche pionieristiche in tutte le discipline. Le sovvenzioni, per un totale di 621 milioni di euro, fanno parte del programma di ricerca e innovazione dell’UE Orizzonte 2020. Tra questi 408 giovani, 18 lavorano in 13 istituzioni italiane. “Per rispondere alle sfide più difficili della nostra epoca, i ricercatori hanno bisogno della libertà e delle condizioni per seguire la loro curiosità – ha dichiarato Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato – Questo è ciò che l’UE offre attraverso le sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca: un’opportunità per scienziati eccezionali di perseguire le loro idee più audaci”. Secondo il presidente dell’Erc, il professor Jean-Pierre Bourguignon, “la scienza abbatte i confini. Coinvolgendo ricercatori di 51 nazionalità, questo risultato segna un record nelle competizioni Erc. Ci ricorda anche che si possono trovare talenti ovunque ed è essenziale che l’UE continui ad attrarre e finanziare ricercatori eccezionali da tutto il mondo”.