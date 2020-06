L’Europa dice no al processo di annessione dei territori palestinesi ad Israele.

Non fa notizia quello che sta accadendo nelle ultime ore in Medio Oriente. Eppure sono oltre 1.000 i parlamentari europei di diverse linee politiche si sono fortemente opposti al piano israeliano di annettere parti della Cisgiordania. Da Bruxelles esprimono “serie preoccupazioni” sul piano americano di porre fine al conflitto israelo-palestinese che consentirebbe ad Israele di annettere il 30% del territorio della Cisgiordania. “Siamo profondamente preoccupati per il precedente che questo creerebbe per le relazioni internazionali in generale” si afferma in una lettera firmata dai parlamentari europei, avvertendo delle “conseguenze commisurate” che una tale mossa potrebbe innescare. “Siamo profondamente preoccupati per l’impatto dell’annessione sulla vita di israeliani e palestinesi, nonché per il suo potenziale destabilizzante in una regione alle porte del nostro continente. “L’Europa deve assumere un ruolo guida nel riunire attori internazionali per prevenire l’annessione e salvaguardare le prospettive della soluzione a due stati e una giusta soluzione al conflitto”, aggiunge. La lettera, firmata da 1.080 parlamentari europei di 25 paesi, è stata un’idea di quattro eminenti personaggi israeliani, tra cui Avraham Burg, ex presidente della Knesset, e Michael Ben-Yair, ex procuratore generale di Israele. Sostengono che il piano Vision for Peace presentato dall’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump “si discostI da parametri e principi concordati a livello internazionale”. “Promuove il controllo israeliano effettivamente permanente su un frammentato territorio palestinese, lasciando i palestinesi senza sovranità e dando il via libera a Israele per annettere unilateralmente parti significative della Cisgiordania”, hanno continuato. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l’annessione sarà messa ai voti il ​​1° luglio. Il piano di pace di Trump è stato pesantemente criticato per essere eccessivamente amico di Israele: l’Autorità Palestinese ha boicottato i colloqui. Secondo il piano, un futuro stato palestinese sarebbe più piccolo di quanto precedentemente immaginato con diverse parti disconnesse l’una dall’altra. Inoltre restringe la definizione di ciò che costituisce un “rifugiato palestinese” – riducendo così l’accesso agli aiuti – e impedisce a un futuro stato palestinese di avere forze di sicurezza. I firmatari della lettera hanno osservato che il massimo diplomatico dell’UE, Josep Borrell, ha affermato che l’annessione israeliana del territorio della Cisgiordania “non può passare incontrastata” e ha avvertito che “la mancata risposta adeguata incoraggerebbe altri Stati con pretese territoriali di ignorare i principi fondamentali del diritto internazionale “. Il loro appello arriva un giorno dopo che oltre 100 legislatori europei e israeliani hanno inviato una lettera a Borrell per esortarlo a “rinnovare il lavoro del Consiglio di associazione UE-Israele e riprendere le sue attività con incontri regolari il più presto possibile”.