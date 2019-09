L’euro prova a risalire all’avvio dei mercati dopo la discesa sotto quota 1,1 ieri a seguito delle misure varate dalla Bce. La moneta unica si rafforza a 1,1089 dollari con un rialzo dello 0,22%. In Asia lo yen scambia a 108,26 (-0,04%) mettendo a segno un rialzo in settimana dell’1,1%. Oro poco mosso sui mercati. Il metallo con consegna immediata scambia a 1499 dollari l’oncia (+0,01%). Prezzo del petrolio stabile all’avvio dei mercati europei. Il Wti del Texas scambia a 55,09 dollari con una variazione di -0,02%. Il Brent del Mare del Nord passa di mano a 60,33 (-0,08%). Seduta positiva per le Borse asiatiche che si allineano a Wall Street, sostenute dall’ottimismo sui negoziati tra Usa e Cina sui dazi e corroborate dalle nuove misure di stimolo della Bce, che confermano l’impegno delle banche centrali nel contrastare la frenata dell’economia globale. Chiuse per festività le borse cinesi e quella di Seul, Tokyo è salita dell’1,05% e Sydney dello 0,22% mentre Hong Kong, ancora aperta, avanza dello 0,48%. I mercati guardano con fiducia alla ripresa dei colloqui tra Cina e Usa, il mese prossimo, dopo le indiscrezioni – smentite però dalla Casa Bianca – secondo cui gli Usa starebbero lavorando a un accordo provvisorio, in grado di rinviare e cancellare alcuni dazi. L’euro scambia a 1,108 sul dollaro, mantenendosi su livelli superiore a quelli precedenti l’annuncio del Qe. Debole il petrolio, con il wti che tratta a 55 dollari dopo che l’Aie ha avvertito l’Opec che nel 2020 affronterà un “temibile” surplus di produzione.