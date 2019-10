Legge elettorale, Cicala: “I cittadini devono esprimere un giudizio”

“La Cassazione esprimerà il suo parere entro dicembre. Ovviamente ci aspettiamo che la nostra richiesta sia accolta come è giusto che sia, così da dar voce ai cittadini che, con il loro voto, potranno esprimere un giudizio sulla futura legge elettorale nella prossima primavera”. Lo ha detto – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’Assemblea lucana – il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, a margine della riunione tenutasi nella giornata di ieri a Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni, con i presidenti dei Consigli regionali che hanno aderito al documento depositato il 30 settembre in Cassazione per chiedere il referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale.