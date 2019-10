Legalità – Aspettando il Joe petrosino day

Salerno – “Anche quest’anno con una delegazione dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino di Padula saremo a New York per le celebrazioni del Columbus Day ma soprattutto per il Joe Petrosino Day che si tiene il 19 ottobre”. Così in un’intervista a 9colonne Nino Melito Petrosino, pronipote del poliziotto italo-americano. “Era il 19 ottobre del 1883 quando Joe Petrosino a 23 anni indossò per la prima volta la divisa del New York Police Department. Quella data a New York viene ricordata ogni anno dal 1985 con il Petrosino Day – racconta il pronipote del detective – Salvò la vita al capo della polizia e questo gesto eroico gli consentì di diventare poliziotto. Arrivò in America da emigrante e conquistò i titoli sul campo”. E’ una storia di emigrazione sana quella di Joe Petrosino, che merita di essere conosciuta e tramandata. È la storia di un eroe dalle umili origini che amava ripetere: “Faccio solo il mio dovere”.