“Le note del Valzer” di Shostakovich: domani il flash mob #Giffoni50

“Le note del Valzer n.2” di Shostakovich (la sigla del Festival) fanno correre il pensiero verso un luogo simbolo di fantasia e passione. A Giffoni è impossibile non farsi trascinare dall’amore per quella melodia che, perfettamente, incarna la gioia e l’energia dei ragazzi e delle loro famiglie. Una musica che incontra il suono di migliaia di mani che battono all’unisono. L’esortazione a rivivere quella stessa gioia – pur restando a casa, ognuno dalla sua finestra e balcone, ma non per questo lontani – arriva dal direttore Claudio Gubitosi, che ha voluto invitare i giffoners a partecipare a un flash mob in programma domani vgiovedì 19 marzo, alle 18:30. Le regole sono chiare: basterà far partire l’intramontabile valzer e realizzare delle stories taggando l’account ufficiale (@giffoni_experience). Chi vorrà potrà inviare i propri video (formato verticale) all’indirizzo produzionivideo@giffonifilmfestival.it, allegando la liberatoria per la cessione dei diritti di immagine (scaricabile sul sito www.giffonifilmfestival.it). I video migliori saranno utilizzati per la realizzazione di un prodotto audiovisivo a scopo televisivo.