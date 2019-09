Le Nazioni Unite lanciano l’allarme sul cambiamento climatico

I ghiacciai, la neve, il ghiaccio e il permafrost stanno diminuendo e continueranno a farlo. Si prevede che ciò aumenterà i pericoli per le persone, ad esempio attraverso frane, valanghe e inondazioni. È l’allarme lanciato dall’ultimo Special Report del panel intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che si concentra sull’urgenza di dare priorità e affrontare con un’azione rapida e coordinata i cambiamenti senza precedenti e duraturi nell’oceano e nella criosfera. Il rapporto rivela i vantaggi di un adattamento aggressivo ed efficace allo sviluppo sostenibile e, al contrario, i crescenti costi e rischi di un’azione ritardata. L’oceano e la criosfera – la parte ghiacciata del pianeta – svolgono un ruolo cruciale per la vita sulla Terra. Un totale di 670 milioni di persone nelle zone alte delle montagne e 680 milioni nelle zone costiere basse dipendono direttamente da questi sistemi. Quattro milioni di persone vivono permanentemente nella regione artica e gli Stati in via di sviluppo nelle piccole isole ospitano 65 milioni di persone. Il riscaldamento globale ha già raggiunto 1 ° C sopra il livello preindustriale: vi sono prove schiaccianti che ciò si traduca in profonde conseguenze per gli ecosistemi e le persone. L’oceano è più caldo, più acido e meno produttivo mentre lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali sta causando un innalzamento del livello del mare e i fenomeni costieri estremi stanno diventando più gravi. I ghiacciai più piccoli in Europa, Africa orientale, Ande tropicali e Indonesia dovrebbero perdere oltre l’80% della loro attuale massa di ghiaccio entro il 2100 con scenari ad alte emissioni. Il ritiro della criosfera di alta montagna continuerà a influenzare negativamente le attività ricreative, il turismo e i beni culturali.