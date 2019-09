Le imprese e la finanza promuovono il nuovo governo e gli esprimono fiducia. A Cernobbio, all’annuale Forum Ambrosetti, il check up al nuovo governo è un tema obbligato. Restano però i timori sulla guerra commerciale globale che potrebbe incidere negativamente sulla crescita. A benedire il nuovo governo è il fondatore dell’Ulivo Romano Prodi che rivolge gli “auguri alla nuova maggioranza affinché si chiami Orsola”, facendo riferimento alla proposta, lanciata ad agosto, di coalizione fra Pd-M5S alludendo all’asse favorevole all’elezione della presidente della commissione europea. Pur non volendo parlare direttamente delle questioni politiche italiane, l’ex presidente della commissione europea, indica la strada di avere “più Pil e meno debito”. Dal mondo della finanza gli fa eco il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Piero, il quale ribadisce la necessità di “affrontare il tema della crescita”. A parlare di “clima positivo e di fiducia” è Pier Carlo Padoan, secondo il quale i rapporti con l’Europa sembrano “ben impostati”. Un ritorno al dialogo con l’Ue e la centralità dell’Italia è il comune denominatore nei discorsi affrontati a Cernobbio. Un ruolo “importante e centrale sarà quello che svolgerà Paolo Gentiloni”, affermano molti imprenditori. La presidente dell’Eni, Emma Marcegaglia, vede tutte le condizioni per “cambiare un pò la politica europea” e sostiene che potrebbe aprirsi una nuova stagione con l’imprenditoria pronta a collaborare “con il governo”. Dai lavori del forum Ambrosetti, che ha visto il ricordo di Fabrizio Saccomanni, l’ex presidente di Unicredit ed ex ministro scomparso recentemente, arrivano le indicazioni per le priorità che la nuova maggioranza di governo dovrà affrontare. L’idea comune è quella di mettere in campo provvedimenti che stimolino la crescita economica, che taglino il cuneo fiscale e potenzino gli investimenti per le infrastrutture. Una ricetta condivisa dall’ex ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi che vede la necessità di uno sforzo collettivo per “imprimere un salto di qualità al Paese”. L’attenzione è ora puntata sulla nuova legge di bilancio, ma gli imprenditori possono già tirare un sospiro di sollievo dopo la riduzione dello spread e l’andamento positivo della Borsa. A riconoscerlo è il forzista Renato Brunetta secondo il quale la “nomina di Gentiloni in Europa e Gualtieri all’economia in parte tranquillizzano” mentre la caduta dello spread é un “giudizio di favorevole attesa. Le prospettive, invece, sono nelle mani degli Dei”. Mentre il giudizio sul governo è netto perchè si tratta di “un esecutivo debole, per colpa di Salvini