Le Grotte di Pertosa e Auletta e l’Associazione Grotte Turistiche Italiane, protagoniste al Congresso internazionale delle Grotte

Si è svolto a Genga nelle Marche l’8° Congresso ISCA – Internattional Show Caves Association, il congresso internazionale dei gestori delle maggiori Grotte turistiche nel mondo, che si tiene ogni 4 anni. Presenti 43 delegazioni di Grotte turistiche provenienti da 22 Paesi, rappresentanti i 5 continenti (Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sud Africa, Malaysia, Bermuda e gran parte dell’Europa). Il congresso ha avuto come tema principale l’innovazione applicata alla gestione e alla fruizione dei servizi turistici del mondo ipogeo: gli

standard ISO, i prezzi dinamici per destagionalizzare l’offerta, l’esperienza del visitatore e l’aumento degli introiti, la ricerca scientifica in vari ambiti e l’uso di tecnologia avanzata (scanner e realtà virtuale). Altro tema affrontato è stata la crescente collaborazione con l’UIS- Union Internationale de Spéléologie e la volontà di scegliere il 2021Anno internazionale delle Grotte e del mondo sotterraneo UNESCO. Le Grotte di Pertosa-Auletta sono state protagoniste al Congresso internazionale e accoglieranno alcuni dei gestori delle Grotte il prossimo sabato 20 ottobre, durante il post tour.