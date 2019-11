Le banalità quotidiane e l’ipocrisia.

Diciamolo subito, perché questo è importante, la prima notte in ospedale a Baghdad è passata senza complicazioni per i cinque militari italiani rimasti coinvolti ieri nell’attentato in Iraq. Marco Pisani, Paolo Piseddu, Andrea Quarto, Emanuele Valenza, Michele Tedesco, lo Stato Maggiore della Difesa, ha confermato che non sono in pericolo di vita ma per quattro di loro la situazione resta ancora seria. Due militari hanno subito amputazioni a causa delle gravi ferite riportate. A un militare dell’Esercito è stata amputata la gamba sopra al ginocchio, mentre un militare della Marina ha subìto l’amputazione di parte del piede. A ferire i militari italiani è stato un ordigno esplosivo rudimentale (Ied – Improvised Explosive Device). E’ risultato chiaro che oltre alle attività di addestramento che i militari italiani svolgono in Iraq, con bade ad Erbil, i nostri soldati sono coadiuvati anche dalle forze speciali impegnate in diverse azioni di pulizia delle forze dell’Isis che hanno ripreso il controllo del territorio dopo l’offensiva turca sul Rojava. Sono militari di grande esperienza quelli della Task Force 44, più volte impegnati in missioni all’estero. La loro compagnia e di circa 80 elementi, provenienti da più reparti. Non c’è da aggiungere altro, soprattutto per motivi di riservatezza. Quel che invece occorre aggiungere è che nel nostro Paese neppure li consideriamo, poco ci importa di quel che fanno e di come lo fanno. Da ieri, come al solito, i media nazionali, i commentatori, insomma tutti esperti, riempiono i telegiornali, ma anche le pagine dei quotidiani. Solo perché in Italia, fa notizia se questi ragazzi muoiono, se vengono feriti, ma poco importa viceversa quello che fanno quotidianamente a favore delle popolazioni dove sono impegnati. Parlare e raccontare delle missioni italiane all’estero, missioni che sulla carta sono certamente di pace, ma che in realtà, è inutile negarlo, per loro natura, sono missioni militari in Paesi in guerra, sembra essere solo un argomento per addetti ai lavori. Ed è davvero così, lo si evince dall’interesse che c’è verso, ad esempio, le pubblicazioni, i libri scritti su questi argomenti. Li apprezzano e li leggono coloro che davvero hanno voglia di capire cosa accade nel mondo. Viceversa, per tutti gli altri, è più comodo interessarsi di banalità quotidiane. Chi davvero vive quotidianamente le angosce, le preoccupazioni, l’attesa, per le vite di questi soldati, sono le famiglie. Loro, sono quelle che voglio sapere, capire. Sono quelle stesse famiglie che nessuno considera, quotidianamente, nel mentre i loro cari, al servizio del Paese, in attesa dei loro cari.