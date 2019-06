L’Azione Cattolica della Diocesi di Teggiano-Policastro si incontra a Casaletto Spartano

Si terrà a Casaletto Spartano domani, sabato 15 giugno, il terzo appuntamento dell’anno associativo 2018/2019 dell’Azione Cattolica della Diocesi di Teggiano-Policastro, che prosegue nel suo impegno di formazione. Anche quest’anno, alla fine del cammino svolto nei gruppi parrocchiali, viene proposta la Festa degli Incontri, che riunisce tutti settori: ragazzi, giovani e adulti, al fine di consegnare a tutti lo stesso messaggio anche se utilizzando linguaggi diversi. Il messaggio di questa edizione della Festa è: Quello che viviamo è tanto più bello se condiviso. L’Azione Cattolica Ragazzi Diocesana, in collaborazione con il Settore Giovani ed il Settore Adulti, dà dunque appuntamento per la Festa degli Incontri 2019, domani sabato 15 giugno a Casaletto Spartano, con un ricco programma che prevede alle 17 la Presentazione Oasi “Capelli di Venere”, a cui seguirà Pregando “Laudato sii” e alle 19 “Di generazione…in generazione”, stand gastronomici delle parrocchie. Rimanendo fedeli al tema dell’anno, la cucina, ad ogni gruppo parrocchiale verrà chiesto di realizzare un dolce secco, tipico della propria comunità, da portare e condividere alla Festa. Ogni parrocchia inoltre avrà a disposizione uno spazio per presentare le bellezze del proprio paese. “Questo appuntamento- fanno sapere gli organizzatori – è un appuntamento che ci offre la gioia di stare insieme in uno dei momenti conclusivi dell’anno associativo. Il mese degli Incontri, per i bambini e i ragazzi, è infatti l’occasione per fare sintesi del percorso vissuto durante l’anno”.