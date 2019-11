L’avvocato Pasquale Gentile nominato vicepresidente e rappresentante della Federazione campana Federcasse

L’avvocato Pasquale Gentile, presidente della Bcc Buonabitacolo, è stato nominato vicepresidente e rappresentante della Federazione campana Federcasse. L’importante nomina è arrivata durante il consiglio di amministrazione della Federazione Campania delle Banche di credito cooperativo. All’ordine del giorno, infatti, oltre che le prospettive del credito cooperativo regionale anche le votazioni per le più significative cariche del CdA. Il presidente della Bcc Napoli, Amedeo Manzo, è stato votato come presidente. Federcasse è l´associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. La Federazione assicura la rappresentanza della categoria; sottoscrive e gestisce il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 35 mila dipendenti del Credito Cooperativo; fornisce consulenza di carattere legale, fiscale, organizzativo, di comunicazione, a vantaggio delle Federazioni locali, degli altri Enti soci e delle Banche di Credito Cooperativo; svolge attività di studio e ricerca sul sistema creditizio ed in particolare sul Credito Cooperativo. Le Banche di Credito Cooperativo sono banche di comunità, non solo caratterizzate dalla prossimità ai territori, ma dall’appartenenza a quei territori e a quelle comunità. Banche mutualistiche per le quali indivisibilità delle riserve e assenza dello scopo lucrativo individuale costruiscono un naturale orientamento verso il lungo termine. Banche cooperative, basate su un principio di democraticità e di parità tra soci. Banche che investono le risorse là dove le raccolgono, in presa diretta con i loro territori. Queste caratteristiche distintive e questo Dna sono stati confermati anche dalla Riforma del 2016-18 che ha cambiato gli assetti organizzativi del Credito Cooperativo con la costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. “Grande soddisfazione, ma soprattutto grande responsabilità – ha affermato il presidente Gentile – una fiducia che mi è stata data che mi impegno ad onorare nel rispetto assoluto della storia delle BCC lavotando ogni giorno per tradurre l’obiettivo del perseguimento di un interesse reciproco in esperienze concrete. In questa ottica promuoveremo nuove esperienze dirette a sostenere i diversi soggetti – soci, clienti, imprese, famiglie, associazioni, ecc. – che vivono e operano nel territorio di riferimento delle BCC” ha aggiunto Gentile.