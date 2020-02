Lavoro – In Italia manca il personale, soprattutto “qualificato”.

Le imprese “continuano a trovare molte difficoltà nel reperire personale, soprattutto qualificato”. Lo sostiene l’ufficio studi della Cgia sulla base di un’indagine Unioncamere-Anpal sulle entrate programmate dagli imprenditori a gennaio. Il 32,8% delle assunzioni previste “sono di difficile reperimento a causa dell’impreparazione dei candidati o per la mancanza degli stessi”. Su poco meno di 500mila assunzioni previste a gennaio, circa un terzo degli imprenditori “ha segnalato che probabilmente troverà molte difficoltà a ‘coprire’ questi posti di lavoro (poco più di 151.300), di cui il 15,7% a causa della mancanza di candidati (poco meno di 72.500) e un altro 13,8% per la scarsa preparazione (circa 63.700)”. “L’offerta di lavoro – spiega il coordinatore dell’ufficio studi Paolo Zabeo – si sta polarizzando. Da un lato gli imprenditori cercano sempre più personale altamente qualificato, dall’altro figure caratterizzate da bassi livelli di competenze e specializzazione. Se per i primi le difficoltà di reperimento sono strutturali a causa anche dello scollamento che in alcune aree del paese si è creato tra la scuola e il mondo del lavoro, i secondi, invece, sono profili che spesso i nostri giovani rifiutano e solo in parte vengono coperti dagli stranieri”. Le situazioni più problematiche sono nel Nord-est. Nelle diverse province se a Gorizia “il personale di difficile reperimento incide per il 48,1% sul numero delle assunzioni previste, a Trieste è il 45,5%, a Vicenza il 44,6%, a Pordenone il 44,2%, a Reggio Emilia il 42,7%, a Treviso il 42,3% e a Piacenza il 40,5%”. Le figure professionali maggiormente richieste al Nord e che la domanda non riesce a soddisfare “sono i tecnici informatici, gli addetti alla vendita e gli esperti in marketing, i progettisti, gli ingegneri, i cuochi, i camerieri, gli operai metalmeccanici ed elettromeccanici”.