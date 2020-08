Lavoro, De Luca: “Prosegue il piano per inserire i giovani”

”Con queste iniziative vogliamo dare un messaggio di fiducia ai nostri concittadini: sono convinto che ci riprenderemo presto e anche l’economia italiana si rialzerà, sempre che sapremo evitare un nuovo rimbalzo di contagi”. Sono le parole usate dal presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, giunto a Torre del Greco (Napoli) per partecipare alla stipula di un protocollo finalizzato alla valorizzazione della tradizione legata alla lavorazione di corallo e cammeo. ”Il piano per il lavoro per i giovani campani, per diecimila ragazzi, va avanti – ha proseguito il governatore – A luglio 150 Comuni hanno potuto accogliere i primi 2.500 giovani diplomati e laureati. Un’iniziativa nata per bloccare l’emorragia di ragazzi e ragazze che per lavorare sono costretti ad andare nel Nord del Paese o in Paesi esteri. Siamo in attesa di risorse importanti dall’Unione Europea, sempre se il governo si sveglia. Inoltre come Regione abbiamo 1,3 miliardi per l’edilizia ospedaliera: dopo 10 anni siamo usciti dal commissariamento e stiamo investendo nel nuovo ospedale della costiera sorrentina, nel rinnovamento di quello di Castellammare di Stabia e nella realizzazione di nuovi reparti a Torre del Greco”.