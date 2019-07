Lavoro, De Luca: “L’Anpal deve assumere i navigator”

I navigator “siano assunti a tempo indeterminato dall’Anpal, che ha gestito la selezione in piena autonomia e ha il dovere di stabilizzare i precari che già lavorano in Anpal, e di stabilizzare dopo un periodo formativo, anche i ‘Navigator’. Dica il Governo se intende procedere alla stabilizzazione. Fra l’altro dal primo luglio, la pubblica amministrazione non può sottoscrivere contratti Co.Co.Pro”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca replica al M5S e al vicepremier Luigi Di Maio: quest’ultimo oggi ha definito “una follia” la mancata assunzione da parte della Regione Campania dei navigator, auspicando che il governatore “rinsavisca”. “Si cancelli – aggiunge De Luca – il vergognoso art.3 dell’accordo quadro nazionale, che legittima, incredibilmente, il doppio lavoro. Si consenta a quanti partecipano al corso-concorso della Regione, di poter accedere anche a un lavoro stabile nei Centri per l’Impiego. Su questa base, la Regione Campania è pronta a un incontro presso il ministero del Lavoro per definire tutto, e sottoscrivere tutti gli accordi possibili”. “Per anni si è contestata agli amministratori del Sud la propensione alla clientela. Oggi la Campania dimostra che si volta pagina. Questo è l’altro Sud che nasce”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, risponde così alle critiche del vicepremier Di Maio e del M5S per la mancata assunzione dei navigator e il Piano lavoro varato dalla Regione. “La Campania ha varato un corso-concorso assolutamente corretto, gestito dal Formez, per dare un lavoro stabile a 3.000 giovani dopo un anno di formazione. La Regione intende rafforzare i Centri per l’Impiego, che stanno facendo un lavoro straordinario. Anche in questo caso, con procedure concorsuali assolutamente trasparenti. Navigator? La Regione è del tutto contraria a creare nuove aree di precariato (abbiamo ancora 3.700 Lsu precari, per i quali scadono i finanziamenti nazionali il 31 ottobre, sempre che il Governo dia certezze). Il Governo nazionale ha approvato il ‘Decreto Dignità’ per eliminare il lavoro precario, e poi propone contratti Co.Co.Pro che sono l’emblema della precarizzazione del lavoro”.