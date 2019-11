Lavoro – Aumenta a settembre il tasso di disoccupazione

Aumenta a settembre il tasso di disoccupazione, che cresce di 0,3 punti percentuali al 9,9%. In tre mesi, dal luglio 2019, gli occupati in meno sono 60 mila. Lo rileva l’Istat, che sottolinea che le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 3%, vale a dire 73 mila unità nell’ultimo mese. La crescita della disoccupazione riguarda sia uomini che donne e coinvolge tutte le classi d’età tranne i 25-34enni. “Dopo la crescita dell’occupazione registrata nel primo semestre dell’anno e il picco raggiunto a giugno, a partire da luglio i livelli occupazionali risultano in lieve ma costante calo, con la perdita di 60 mila occupati tra luglio e settembre”, scrive l’Istat comunicando i dati sull’occupazione di settembre. Il tasso di disoccupazione in italia a settembre 2019 (9,9%) e’ risultato essere inferiore solo a quelli di Grecia (16,9% a luglio 2019) e Spagna (14,2%), ha reso noto Eurostat, situazione analoga a settembre 2019. Nell’insieme dell’Eurozona la quota dei senza lavoro il mese scorso e’ stata pari a 7,5% stabile su agosto ed in calo rispetto a settembre 2018 (8%). Nel mese, spiega l’istituto statistico, la stima degli occupati risulta in leggero calo (-0,1%, pari a -32 mila persone) rispetto ad agosto, mentre il tasso di occupazione resta stabile al 59,1% La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a settembre è in calo (-0,6%, pari a -77 mila unità) per entrambe le componenti di genere. Il tasso di inattività scende al 34,3% (-0,2 punti percentuali). Nel terzo trimestre il calo delle persone in cerca di occupazione (-1,9%, pari a -48 mila) e una lieve diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,1%, -9 mila). Nell’arco dei dodici mesi l’Istat registra un calo dei disoccupati (-4,8%, pari a -129 mila unità) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,0%, pari a -137 mila).