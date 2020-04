Lavorare in sicurezza. La parola d’ordine della BCC di Buonabitacolo. Effettuati i tamponi anticovid all’agenzia di Padula

Padula (SA) – Lavorare in sicurezza, garantire a tutti i clienti il massimo della tranquillità. E’ questo il pensiero dominante presso l’agenzia di Padula della BCC di Buonabitacolo. Venerdì scorso, 24 aprile, tutti i dipendenti dell’agenzia di Padula, compreso il direttore generale della BCC, Angelo De Luca, si sono sottoposti al tampone anti Covid -19. A darne disposizione il responsabile della filiale, la dott.ssa Angelica De Luca, che ha accolto favorevolmente l’iniziativa promossa dal sindaco di Padula Paolo Imparato. Il tampone anticovid, destinato a tutti gli addetti alle attività aperte al pubblico, durante questo periodo di emergenza: dipendenti comunali, forze dell’ordine, associazioni varie etc. Sono stati processati più di 350 tamponi. Nella giornata di ieri è stato lo stesso sindaco Imparato a comunicare l’esito di 250 tamponi analizzati fino ad ora, compresi quelli effettuati nella fliale della BCC di Buonabitacolo, risultati tutti negativi. “Complimenti all’amministrazione comunale di Padula per l’iniziativa – ha commentato la dott.sa Angelica De Luca – auspichiamo che anche gli altri comuni possano avere la possibilità di fare questi screening di massa, attività necessaria per la fase due, considerato che inizieranno nei prossimi giorni le riaperture di molte attività, con l’auspicio del rispetto di tutte le precauzioni cautelanti. Questi screening dimostrano che, non essendoci stati contagi tra gli addetti alle attività aperte, sono un buon segnale ed un’indicazione certa che se si usano tutte le precauzioni e prescrizioni previste, si può fare attività economica in sicurezza. Bisogna, ancora una volta, invitare tutti a mantenere la giusta distanza, evitare assembramenti, usare le mascherine, i contatti fisici e sanificare gli ambienti di lavoro. Noi come banca del territorio ci stiamo sforzando per offrire il massimo dell’asistenza ai nostri clienti ed alle imprese che vivono un momento delicato. Siamo certi che tutti, insieme, vinceremo anche questa battaglia. La nostra BCC c’è sempre” ha concluso la dott.ssa De Luca.