Lavello (PZ), mercoledì la presentazione della ricerca sulla varietà di cereali

Mercoledì pomeriggio 23 ottobre, alle ore 17,30, nell’aula Magna dell’ Istituto Superiore “Giuseppe Solimene” di Lavello, in via Aldo Moro, saranno presentati i lavori conclusivi dell’attività di sperimentazione e ricerca su diverse varietà di cereali da paglia realizzate nell’ambito delle attività didattiche e di alternanza scuola-lavoro nell’azienda agraria dell’Istituto Tecnico Agrario, in località Isca – San Mauro (Cerignola) e di tutte le attività aziendali previste nel medio periodo. L’incontro didattico sarà organizzato dall’ Istituto Superiore “G. Solimene” in collaborazione con l’Università degli studi della Basilicata (Potenza) e il Collegio dei Periti Agrari di Potenza, naturalmente con il patrocinato del Comune di Lavello con coordinamento e moderazione della padrona di casa, la Dirigente Scolastica Anna dell’Aquila, dell’IIS “G. Solimene”, che aprirà anche l’incontro cono i saluti istituzionale. L’apertura tecno-scientifica della manifestazione sarà affidata al direttore dell’ITT agrario, il professore Donato Mancone, con la presentazione della azienda agraria e le attività collegate all’istituto, poi è seguirà l’introduzione dei lavori di ricerca da parte del professore Luigi Caprioli (docente di Agronomia) che con l’aiuto degli studenti della classe V^ A dell’Istituto Tecnico Tecnologico, illustreranno il lavoro di ricerca e d’indagine, che costituisce, una raccolta di indicazioni per la coltivazione e la qualità di 40 tipi di cereali, di cui 34 varietà (24 varietà italiane e 10 varietà francesi) di grano duro, 6 di grano tenero. Il campo sperimentale di 40 particelle di 1 ara (100 mq) di superficie coltivata, ha occupato una superficie coltivabile di 70 are. Un lavoro che ha visto l’impegno di tutti gli studenti di quinta, partendo dal reperimento dei semi fino alla raccolta. La maggior parte delle attività svolte, sono rientrate nelle azioni didattiche dell’alternanza scuola-lavoro. Le finalità dell’attività sperimentale svolta, comprende l’individuazione delle varietà di cereali e legumi che meglio si adattano all’area Volture – Melfese, adottando tecniche colturali sostenibili nel tempo e con le nuove tecniche agrarie. Inoltre saranno presenti Mauro Finiguerra, presidente dell’ordine dei periti Agrari di Potenza, il professore Michele Perniola, Prorettore dell’Università degli studi della Basilicata e il sindaco di Lavello, Sabino Altobello.