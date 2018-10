Latronico (PZ), “Cinecibo”: tra gli ospiti anche Carlo Verdone

Da domani, venerdì 19, a domenica 21 ottobre si terrà in Basilicata, alle Terme Lucane di Latronico, la settima edizione di “Cinecibo”, il festival del cinema gastronomico, ideato da Donato Ciociola. L’evento è organizzato dall’associazione “Tempi Nuovi” in collaborazione con il Gal Start 2020 e Gal Cittadella del Sapere, con il patrocinio gratuito della Lucana Film Commission. “Sarà Carlo Verdone l’ospite d’onore di questa edizione – ha dichiarato il patron di Cinecibo, Donato Ciociola – ma ci saranno anche Richy Memphis, Giuseppe Zeno, Valeria Marni e registi, produttori, personaggi televisivi che si sono distinti nella valorizzazione dell’arte culinaria, ai quali saranno assegnati il premio ‘Terme Lucane’ e il premio ‘Cinecibo “. A ricevere i riconoscimenti saranno la giornalista del Tg1 e conduttrice di “Uno Mattina Estate”, Valentina Bisti, da sempre attenta alle eccellenze del territorio e l’attore Andrea Roncato che, nella mattinata di sabato, terrà un incontro con i ragazzi delle scuole della zona. Protagonisti dell’evento saranno anche il regista teatrale e attore lucano Ulderico Pesce e il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di origini lucane, Giuseppe Varlotta, al cinema in questi giorni con il thriller “Oltre la nebbia – Il mistero di Rainer Merz”. Come di consueto Cinecibo porterà tanta buona cucina con alcuni chef lucani (Pino Golia del ristorante “Picchio Nero”, Valerio Elefante del ristorante “La Taverna dei Gesuiti” e Mario Gaudioso del ristorante “Paradise”) che, abbinati a personaggi dello spettacolo, si sfideranno in una gara a suon di prelibatezze. Nel corso delle giornate saranno proiettati anche i corti in concorso incentrati sul cibo e si terranno degustazioni enogastronomiche a base di prodotti lucani. Si parlerà anche di promozione del territorio, vista la presenza di 25 tour operator provenienti da tutta Europa, che dopo un tour nel Materano saranno sul Pollino e si fermeranno per alcuni giorni alle “Terme Lucane”. Prevista inoltre una mostra tematica dal titolo ‘Il cinema e la valorizzazione dei territori” con un percorso visivo composto da famose scene di film che hanno contribuito al successo turistico delle location dove sono stati girati. Tra le novità dell’edizione 2018 di Cinecibo vi è la sfilata di moda “Autunno D’autore – La Moda veste il Cinema” ideata da Pasquale Guidi. Ospiti del defilé’, previsto per il pomeriggio di venerdì, lo stilista siciliano Koscanyo, con abiti realizzati traendo ispirazione dalla Sicilia, sua terra natale; l’Artista Salentino Tommaso Filieri, che con sensibilità artistica realizza stupendi abiti con composizioni floreali naturali, di stile botticelliano.Infine Alfredo Nocera, l’inventore dell’Istant Fashion, che in pochissimi secondi con un normale pezzo di tessuto, senza tagliare o cucire ma utilizzando solo pochi spilli, riesce a creare velocemente sulle sue modelle fantastici abiti da sera, un artista che nelle sue molteplici partecipazioni televisive ha vestito Lorella Cuccarini, Alba Parietti, Valeria Marini e molte altre. Il programma dettagliato sarà pubblicato su www.cinecibo.it e sul relativo profilo Facebook. Partner dell’iniziativa sono: Cinecittà News, AOA, Terra Orti, Amaro di Paestum, The Church Palace Rome, Fattoria Svatoni, Basilicata Notizie, Cool Events, Il Girasole, Scuola Europea Accademia, Grif, Ideal, Alfredo Nocera, Koscanyo, Lc e tanti altri.